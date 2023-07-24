В честь Дня Военно-морского флота на Дворцовой площади пройдёт концерт

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга 30 июля пройдёт праздничный концерт в честь Дня Военно-морского флота. Праздничная программа стартует в 10 часов — горожанам покажут, как Северная столица готовится к проведению Главного военно-морского парада. А с 11 до 12:30 они смогут понаблюдать за его трансляцией.

С 13:30 до 16 будет идти первая часть музыкальной программы "Россия — морская держава". Она посвящена юбилею российских флотов: 290 лет исполняется Северному, 240 — Черноморскому и 320 — Балтийскому. Как отмечает газета "Петербургский дневник", на Дворцовой площади выступят военные оркестры.

Во второй части программы выступят известные музыкальные коллективы. Так, с 18:30 до 19:30 запланировано выступление группы "Сурганова и оркестр". А в 19:45 зрители увидят хедлайнера концерта — народного артиста РФ Олега Газманова с группой "Эскадрон". Масштабная праздничная программа завершится в 20:45, после зрителей на набережной будет ждать фейерверк, который запустят в 22:00.