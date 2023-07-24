Задержан лихач, который на гидроцикле пронёсся "по головам" пловцов на Волге
Полиция задержала мужчину, который на гидроцикле проехал среди пловцов на Волге
Пара на гидроцикле пролетела сквозь участников заплыва через Волгу. Обложка © Telegram / "Нижний № 1" / В. Иванова
Сотрудники полиции задержали лихача, который на гидроцикле пронёсся среди участников заплыва через Волгу в Нижнем Новгороде.
"Задержан житель Дзержинска, который проехал на гидроцикле среди плывущих по Волге спортсменов", — рассказал РИА "Новости" источник в правоохранительных органах.
Напомним, ранее в Нижнем Новгороде пара на гидроцикле проехала практически по участникам соревнования X-Waters Volga 2023. В заплыве приняли участие свыше двух тысяч человек. Пролетев сквозь пловцов, лихач скрылся на большой скорости. Догнать нарушителей пытались несколько судов, но ни у кого не получилось.