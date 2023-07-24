Задержан лихач, который на гидроцикле пронёсся "по головам" пловцов на Волге

Напомним, ранее в Нижнем Новгороде пара на гидроцикле проехала практически по участникам соревнования X-Waters Volga 2023. В заплыве приняли участие свыше двух тысяч человек. Пролетев сквозь пловцов, лихач скрылся на большой скорости. Догнать нарушителей пытались несколько судов, но ни у кого не получилось.