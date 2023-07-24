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24 июля, 15:54

Задержан лихач, который на гидроцикле пронёсся "по головам" пловцов на Волге

Полиция задержала мужчину, который на гидроцикле проехал среди пловцов на Волге

<p>Пара на гидроцикле пролетела сквозь участников заплыва через Волгу. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/nizhny01/13942" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Нижний № 1"</a> / В. Иванова</p>

Пара на гидроцикле пролетела сквозь участников заплыва через Волгу. Обложка © Telegram / "Нижний № 1" / В. Иванова

Сотрудники полиции задержали лихача, который на гидроцикле пронёсся среди участников заплыва через Волгу в Нижнем Новгороде.

"Задержан житель Дзержинска, который проехал на гидроцикле среди плывущих по Волге спортсменов", рассказал РИА "Новости" источник в правоохранительных органах.

Лихач на гидроцикле специально пронёсся по головам пловцов на Волге, заявили очевидцы

Лихач на гидроцикле специально пронёсся по головам пловцов на Волге, заявили очевидцы

Напомним, ранее в Нижнем Новгороде пара на гидроцикле проехала практически по участникам соревнования X-Waters Volga 2023. В заплыве приняли участие свыше двух тысяч человек. Пролетев сквозь пловцов, лихач скрылся на большой скорости. Догнать нарушителей пытались несколько судов, но ни у кого не получилось.

Александра Вишнякова
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