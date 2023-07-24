Россия стала производить за месяц боеприпасов больше, чем раньше за год

В России ежемесячные объёмы выпуска боеприпасов резко выросли, теперь показатели за месяц превышают прежние годовые. Об этом рассказал вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"С начала текущего года по многим видам вооружения, военной специальной техники уже произведено намного больше, чем за весь прошлый год. А если говорить о средствах поражения, мы сейчас выходим на уровень, при котором поставки только за один месяц превышают суммарный заказ прошлого года", — сказал он на заседании совета по вопросам бесперебойного функционирования предприятий ОПК.

Вице-премьер добавил, что почти все предприятия выдерживают беспрецедентные планы – графики выпуска продукции, как по срокам, так и по объёмам. Есть "отдельные срывы", но они "быстро нагоняются либо компенсируются аналогичными изделиями".