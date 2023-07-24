Бригада скорой помощи попала под обстрел в Херсонской области
Алексеенко: В Алёшках бригада скорой помощи попала под обстрел
В Херсонской области под обстрел попала бригада скорой помощи, которая была на вызове. Об этом рассказал журналистам председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
По его словам, инцидент произошёл в понедельник в городе Алёшки. В результате фельдшер получил ранение в ногу, автомобиль медиков повреждён.
"Фельдшер получил осколочные ранения бедра и голени, доставлен водителем в Алёшковскую ЦРБ, где извлечены осколки", — уточнил Алексеенко.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в результате обстрела села Полевые Новосёлки Брянской области пострадал один человек.
ТАСС / Алексей Коновалов