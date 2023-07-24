Психолог предупредила об опасной ловушке мистического мышления

Мистическое мышление может помочь человеку осознать многовариантность мира. Однако если он не развит личностно и его кругозор ограничен, то это может только ухудшить ситуацию. Так считает кандидат психологических наук Софья Сулим.

"Мистическое мышление имеет свои плюсы. Например, оно позволяет допустить различные варианты развития событий, осознать многовариантность мира. Но оно очень ограничивает, если человек личностно не развит, у него узкий кругозор, если он очень упрямо стоит на какой-то своей точке зрения", — отметила эксперт в беседе с РИАМО.

Сулим подчеркнула, что мистическое мышление может ограничить видение мира, если человек не развивает критическое отношение к событиям. Психолог рекомендовала учиться стратегии "доверяй, но проверяй".