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24 июля, 18:10

На западе Украины под грузовиком рухнул стратегически важный мост

В Закарпатье обрушился стратегически важный мост через реку Тересву

<p>В Закарпатье обрушился мост через реку Тересву. Обложка © Telegram / Виталий Глагола </p>

В Закарпатье обрушился мост через реку Тересву. Обложка © Telegram / Виталий Глагола

В Закарпатье обрушился мост через реку Тересву. Во время проезда гружёного самосвала и легкового автомобиля обвалилась одна секция дорожного полотна. Пострадало три человека, одна женщина — в тяжёлом состоянии.

В Закарпатье обрушился мост через реку Тересву. Видео © Telegram / Виталий Глагола

Мост долгое время считали аварийным, его должны были отремонтировать в 2021 году. Как отмечает телеграм-канал "Политика страны", сооружение стратегически важно для Украины с точки зрения логистики, так как оно имеет выходы к границе с четырьмя государствами Евросоюза.

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Никита Осипов
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