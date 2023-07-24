На западе Украины под грузовиком рухнул стратегически важный мост
В Закарпатье обрушился стратегически важный мост через реку Тересву
В Закарпатье обрушился мост через реку Тересву. Обложка © Telegram / Виталий Глагола
В Закарпатье обрушился мост через реку Тересву. Во время проезда гружёного самосвала и легкового автомобиля обвалилась одна секция дорожного полотна. Пострадало три человека, одна женщина — в тяжёлом состоянии.
В Закарпатье обрушился мост через реку Тересву. Видео © Telegram / Виталий Глагола
Мост долгое время считали аварийным, его должны были отремонтировать в 2021 году. Как отмечает телеграм-канал "Политика страны", сооружение стратегически важно для Украины с точки зрения логистики, так как оно имеет выходы к границе с четырьмя государствами Евросоюза.
Ранее Лайф писал, что на Украине наблюдались перебои с электричеством в нескольких областях. Сообщалось, что отключилась высоковольтная ЛЭП в Николаевской области.