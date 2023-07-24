На западе Украины под грузовиком рухнул стратегически важный мост

В Закарпатье обрушился мост через реку Тересву. Во время проезда гружёного самосвала и легкового автомобиля обвалилась одна секция дорожного полотна. Пострадало три человека, одна женщина — в тяжёлом состоянии.

В Закарпатье обрушился мост через реку Тересву. Видео © Telegram / Виталий Глагола

Мост долгое время считали аварийным, его должны были отремонтировать в 2021 году. Как отмечает телеграм-канал "Политика страны", сооружение стратегически важно для Украины с точки зрения логистики, так как оно имеет выходы к границе с четырьмя государствами Евросоюза.