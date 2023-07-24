Регион

Уведомления отключены

24 июля, 18:35

В правительстве поддержали идею ограничить число экспортёров нефти

Новак поддержал идею Минэнерго ограничить количество экспортёров бензина

Вице-премьер Александр Новак поддержал предложения Минэнерго ограничить количество экспортёров бензина. А ещё он поручил увеличивать объёмы предложения топлива на внутреннем рынке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства по итогам совещания, на котором рассматривалась ситуация на рынке топлива.

"По итогам совещания вице-премьер поддержал предложения Минэнерго России по ограничению количества экспортёров бензина, а также поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу с нефтяными компаниями по увеличению объёмов продаж моторного топлива на рынке нефтепродуктов, в том числе в рамках биржевых торгов", — отметили в правительстве.

Ранее в Минэнерго сообщали, что в планах ведомства — пресечь схемы серого экспорта бензина. Там намерены составить список экспортёров топлива, в результате их количество может сократиться.

Цена бензина марок АИ-92 и АИ-95 установила новый рекорд на бирже

Цена бензина марок АИ-92 и АИ-95 установила новый рекорд на бирже

В свою очередь, "Коммерсант" писал, что кабмин рассматривает возможность ограничения числа экспортёров бензина, который изначально предназначался для внутреннего рынка.

Ранее Лайф рассказывал о том, что Правительство РФ работает над стабилизацией биржевых цен на бензин. Ряд предложений поручил проработать вице-премьер Александр Новак.

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Александр Новак
  • Минэнерго РФ
  • Энергетика
  • Экономика РФ
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров