В правительстве поддержали идею ограничить число экспортёров нефти

Вице-премьер Александр Новак поддержал предложения Минэнерго ограничить количество экспортёров бензина. А ещё он поручил увеличивать объёмы предложения топлива на внутреннем рынке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства по итогам совещания, на котором рассматривалась ситуация на рынке топлива.

"По итогам совещания вице-премьер поддержал предложения Минэнерго России по ограничению количества экспортёров бензина, а также поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу с нефтяными компаниями по увеличению объёмов продаж моторного топлива на рынке нефтепродуктов, в том числе в рамках биржевых торгов", — отметили в правительстве.

Ранее в Минэнерго сообщали, что в планах ведомства — пресечь схемы серого экспорта бензина. Там намерены составить список экспортёров топлива, в результате их количество может сократиться.

В свою очередь, "Коммерсант" писал, что кабмин рассматривает возможность ограничения числа экспортёров бензина, который изначально предназначался для внутреннего рынка.