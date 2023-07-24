Гонки дронов и лазерный бой признаны в России видами спорта

Гонки дронов и лазерный бой внесены во Всероссийский реестр видов спорта. Соответствующий приказ Министерства спорта России опубликован на портале правовой информации.

Кроме этого, перечень пополнился и иными новыми видами спорта, в числе которых брейкинг, воздушная гимнастика и многоборье "Готов к труду и обороне". Во Всероссийский реестр видов спорта также вошли авиационные гонки и фиджитал-спорт. Приказ был подписан министром спорта РФ Олегом Матыциным 20 июня.

Гонки дронов проводятся в России в рамках фиджитал-игр — тестовых мероприятий перед "Играми будущего", которые пройдут в Казани в 2024 году.