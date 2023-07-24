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24 июля, 19:59

В Израиле автомобиль протаранил толпу протестующих на шоссе

В Израиле автомобиль протаранил толпу протестующих на шоссе, есть раненые

Рядом с городом Кфар-Саба в центральном районе Израиля неизвестный протаранил толпу протестующих на шоссе и скрылся с места происшествия. Как сообщили в израильской полиции, три человека пострадали в результате наезда.

Автомобиль въехал в толпу протестующих в Израиле, есть раненые. Видео © twitter / nationalindnews

В социальных сетях распространились кадры с места происшествия. На них видно, как автомобиль въезжает в толпу людей, после чего скрывается. Известно, что граждане собрались на митинг против судебной реформы.

Три человека получили различные травмы, их жизни ничего не угрожает. В полиции также уточнили, что подозреваемый уже задержан. Его причастность к преступлению установит следствие.

По меньшей мере четыре человека погибло при стрельбе в Джорджии

По меньшей мере четыре человека погибло при стрельбе в Джорджии

Ранее Лайф рассказывал, что несколько сотен протестующих штурмом захватили Посольство Швеции в Багдаде и подожгли его. Сотрудники посольства в результате инцидента не пострадали, а власти Швеции отказались комментировать случившееся.

Обложка ©

twitter / nationalindnews

Оксана Попова
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