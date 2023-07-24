В Израиле автомобиль протаранил толпу протестующих на шоссе
В Израиле автомобиль протаранил толпу протестующих на шоссе, есть раненые
Рядом с городом Кфар-Саба в центральном районе Израиля неизвестный протаранил толпу протестующих на шоссе и скрылся с места происшествия. Как сообщили в израильской полиции, три человека пострадали в результате наезда.
Автомобиль въехал в толпу протестующих в Израиле, есть раненые. Видео © twitter / nationalindnews
В социальных сетях распространились кадры с места происшествия. На них видно, как автомобиль въезжает в толпу людей, после чего скрывается. Известно, что граждане собрались на митинг против судебной реформы.
Три человека получили различные травмы, их жизни ничего не угрожает. В полиции также уточнили, что подозреваемый уже задержан. Его причастность к преступлению установит следствие.
Ранее Лайф рассказывал, что несколько сотен протестующих штурмом захватили Посольство Швеции в Багдаде и подожгли его. Сотрудники посольства в результате инцидента не пострадали, а власти Швеции отказались комментировать случившееся.
twitter / nationalindnews