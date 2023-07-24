В Израиле автомобиль протаранил толпу протестующих на шоссе

Рядом с городом Кфар-Саба в центральном районе Израиля неизвестный протаранил толпу протестующих на шоссе и скрылся с места происшествия. Как сообщили в израильской полиции, три человека пострадали в результате наезда.

Автомобиль въехал в толпу протестующих в Израиле, есть раненые. Видео © twitter / nationalindnews

В социальных сетях распространились кадры с места происшествия. На них видно, как автомобиль въезжает в толпу людей, после чего скрывается. Известно, что граждане собрались на митинг против судебной реформы.

Три человека получили различные травмы, их жизни ничего не угрожает. В полиции также уточнили, что подозреваемый уже задержан. Его причастность к преступлению установит следствие.