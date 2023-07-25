Илона Маска признали самым богатым человеком планеты

Основателя компании Tesla и владельца Twitter Илона Маска назвали самым богатым человеком мира по версии Forbes. В опубликованном на сайте журнала рейтинге бизнесмен занимает лидирующую позицию.

Согласно информации издания, состояние бизнесмена увеличилось на $4,2 млрд, а общая сумма составляет $240,7 млрд. А вот с первого места на второе опустился президент группы компаний LVMH Бернар Арно с $234,6 млрд.

На третьей строчке оказался основатель корпорации Amazon Джефф Безос, на четвёртой — один из создателей корпорации Oracle, американец Ларри Эллисон. Пятое место занял основатель Microsoft Билл Гейтс.

Вслед за ними расположились глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет и руководитель корпорации Meta* Марк Цукерберг.

Ранее Лайф писал, что у "самого богатого видеоблогера России" Валентина Петухова (Wylsacom) могут быть проблемы с налоговой. В ближайшее время налоговая изучит всю финансовую документацию блогера, если найдёт нарушения — отправит бумаги в МВД для возбуждения уголовного дела.