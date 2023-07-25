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24 июля, 23:16

Путин призвал следователей системно расследовать преступления неонацистов

Путин: Расследования терактов против жителей новых регионов нужно продолжать

Системная работа по расследованию терактов неонацистов против мирных граждан в новых регионах России должна быть продолжена. О необходимости данной меры заявил президент страны Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня сотрудника органов следствия.

"Необходимо продолжать системную работу по расследованию преступлений карателей, иностранных наёмников и неонацистов, террористических актов против гражданского населения, представителей органов власти, общественных деятелей и журналистов", — заявил Путин.

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В поздравлении глава государства также поблагодарил сотрудников и ветеранов следственных органов за честность и самоотдачу, а также укрепление безопасности и суверенитета страны.

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kremlin.ru

Анатолий Симоненко
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