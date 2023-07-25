Путин призвал следователей системно расследовать преступления неонацистов

Системная работа по расследованию терактов неонацистов против мирных граждан в новых регионах России должна быть продолжена. О необходимости данной меры заявил президент страны Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня сотрудника органов следствия.

"Необходимо продолжать системную работу по расследованию преступлений карателей, иностранных наёмников и неонацистов, террористических актов против гражданского населения, представителей органов власти, общественных деятелей и журналистов", — заявил Путин.