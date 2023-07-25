Лайф публикует видео с места зверского убийства мужчины на западе Москвы

В распоряжении Лайфа оказались кадры с места зверского убийства мужчины на улице Сталеваров в Москве. На месте происшествия работают полицейские, территория у дома оцеплена.

Обстановка на улице Сталеваров в Москве, где было найдено тело 35-летнего мужчины. Видео © LIFE

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Напомним, что вчера вечером у жилого дома на улице Сталеваров в Москве было найдено тело 35-летнего мужчины, которому нанесли не менее 11 ножевых ранений. По предварительным данным, перед этим погибший распивал алкоголь в квартире на 11-м этаже жилого дома вместе со своим 31-летним приятелем.