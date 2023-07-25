Регион

Уведомления отключены

24 июля, 23:31

Лайф публикует видео с места зверского убийства мужчины на западе Москвы

В распоряжении Лайфа оказались кадры с места зверского убийства мужчины на улице Сталеваров в Москве. На месте происшествия работают полицейские, территория у дома оцеплена.

Обстановка на улице Сталеваров в Москве, где было найдено тело 35-летнего мужчины. Видео © LIFE

Следственные органы проводят проверку по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пенсионер из Смоленска убил падчерицу и её приятеля, долго не открывавших дверь

Пенсионер из Смоленска убил падчерицу и её приятеля, долго не открывавших дверь

Напомним, что вчера вечером у жилого дома на улице Сталеваров в Москве было найдено тело 35-летнего мужчины, которому нанесли не менее 11 ножевых ранений. По предварительным данным, перед этим погибший распивал алкоголь в квартире на 11-м этаже жилого дома вместе со своим 31-летним приятелем.

Обложка ©

LIFE

Оксана Попова
  • Новости
  • Криминал
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров