Не менее 11 ножевых: На востоке Москвы найдено тело зверски убитого мужчины
СК: Труп мужчины с 11 ножевыми ранениями обнаружили на востоке Москвы
Труп мужчины с 11 ножевыми ранениями обнаружили на востоке Москвы. Обложка © t.me / Столичный СК
У жилого дома на улице Сталеваров в Москве найдено тело 35-летнего мужчины. Как сообщили в столичном управлении Следственного Комитета, погибшему нанесли не менее 11 ножевых ранений.
"24 июля 2023 года вблизи жилого дома, расположенного на улице Сталеваров в городе Москве, обнаружено тело мужчины 1987 года рождения с признаками насильственной смерти в виде не менее 11 ножевых ранений", — сказано в сообщении.
Как уточнили в прокуратуре Москвы, по предварительным данным, погибший распивал алкоголь в квартире на 11-м этаже жилого дома вместе со своим 31-летним приятелем. Следователи обнаружили его пьяным в квартире. По факту происшествия проводится доследственная проверка.
Ранее Лайф сообщал, что 19 июля на территории парка Коломенское в Москве было обнаружено изрезанное тело 11-летнего мальчика. В итоге выяснилось, что школьника убил его же 13-летний приятель, у которого дома нашли окровавленную одежду и другие следы преступления. Лайф также публиковал кадры с последними минутами жизни погибшего. Сейчас с нападавшим работают следователи, он уже сознался в убийстве. Однако юрист объяснил, что малолетний убийца, скорее всего, избежит наказания.