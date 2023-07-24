Не менее 11 ножевых: На востоке Москвы найдено тело зверски убитого мужчины

У жилого дома на улице Сталеваров в Москве найдено тело 35-летнего мужчины. Как сообщили в столичном управлении Следственного Комитета, погибшему нанесли не менее 11 ножевых ранений.

"24 июля 2023 года вблизи жилого дома, расположенного на улице Сталеваров в городе Москве, обнаружено тело мужчины 1987 года рождения с признаками насильственной смерти в виде не менее 11 ножевых ранений", — сказано в сообщении.