16-летняя девочка, которую два дня искали под Красноярском, найдена с перерезанным горлом
В лесополосе города Дивногорска найдено тело 16-летней Полины, которую почти двое суток искали силовики и волонтёры. 22 июля она ушла из дома в чёрном платье и белых босоножках, взяв с собой телефон. Местные СМИ писали, что девочка собиралась увидеться с подругой, но на встречу так и не пришла.
По данным прокуратуры и МВД, семья характеризуется положительно, на профилактическом учёте не состоит. Что именно произошло с Полиной, выяснят в ходе расследования. Возбуждено уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). Как пишет Ngs24.ru, у школьницы было перерезано горло. Другие подробности выясняются.
Ранее Лайф писал, что мальчика, которого пять дней искали в Алтайском крае, нашли мёртвым. Он ушёл из дома в неизвестном направлении, а его тело было найдено в реке. Позже выяснилось, что подросток утонул в том же месте, где и его старшая сестра год назад. По странному стечению обстоятельств на момент гибели ему, как и ей, было 13 лет.