16-летняя девочка, которую два дня искали под Красноярском, найдена с перерезанным горлом

В лесополосе города Дивногорска найдено тело 16-летней Полины, которую почти двое суток искали силовики и волонтёры. 22 июля она ушла из дома в чёрном платье и белых босоножках, взяв с собой телефон. Местные СМИ писали, что девочка собиралась увидеться с подругой, но на встречу так и не пришла.

По данным прокуратуры и МВД, семья характеризуется положительно, на профилактическом учёте не состоит. Что именно произошло с Полиной, выяснят в ходе расследования. Возбуждено уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). Как пишет Ngs24.ru, у школьницы было перерезано горло. Другие подробности выясняются.