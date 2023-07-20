Пенсионер из Смоленска убил падчерицу и её приятеля, долго не открывавших дверь

В Смоленске задержан пенсионер, подозреваемый в убийстве мужчины и женщины, сообщает региональное управление СК РФ. По предварительной версии, 71-летний мужчина разозлился, что ему долго открывали дверь, и напал на пару с ножом.

"В Смоленске по подозрению в двойном убийстве задержан местный житель", — рассказали в ведомстве.

Пенсионер проживал в квартире вместе с падчерицей и её сожителем. 19 июля он в нетрезвом состоянии вернулся домой, а домочадцы "какое-то время не открывали входную дверь, чем разозлили его". Когда его впустили, родственники сильно повздорили — и дед нанёс множественные ножевые ранения в область грудной клетки 54-летней женщине и её 47-летнему сожителю. Мужчина умер сразу, а женщина — в больнице.