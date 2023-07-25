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25 июля, 00:29

Россиян хотят предупреждать об опасности кредитов через рекламу

"Известия": Россиян начнут предупреждать об опасности кредитов через рекламу

Россиян станут предупреждать об опасности кредитов. Предостережение намерены добавлять в рекламу банковских услуг, в которой предлагается взять заём. Соответствующий законопроект подготовлен группой депутатов Госдумы во главе с руководителем фракции ЛДПР Леонидом Слуцким, пишет газета "Известия".

Авторы законопроекта планируют внести поправки в статью закона "О рекламе". Согласно изменениям, реклама предлагающих кредиты услуг должна будет содержать предостережение о том, что это может стать причиной банкротства. Инициативу парламентариев поддержали в Комитете Госдумы по бюджету.

"Кредит может стать причиной личного банкротства и нищеты — такие слова по аналогии с оформлением упаковок табачных изделий должны сопровождать каждую рекламу услуг по кредитованию. Агрессивный пиар создаёт представление о кредите как о лёгком решении любых проблем и самом быстром пути исполнения желаний, что уже само по себе обман", — пояснил Слуцкий.

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Unsplash

Оксана Попова
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