Священник объяснил, почему россияне стали увлекаться эзотерикой

Такое популярное увлечение, как эзотерика, не приведёт ни к чему хорошему. Как рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня" протоиерей Русской православной церкви Константин Харитонов, такое занятие обусловлено тревогой в душе.

"Наш народ периодически проходит путём разных увлечений, в частности эзотерикой. Ничего хорошего тут нет. Все увлечения от того, что есть напряжение в душе у людей, все ищут выход, вот и начинают увлекаться всем подряд", — заявил Харитонов.

Он подчеркнул, что людям нужно чаще уделять внимание православной церкви и именно в ней искать духовную опору. Харитонов также обратил внимание, что на Церковь постоянно происходят нападки и льётся клевета со стороны тех, кто ненавидит русский народ и его веру, поэтому люди боятся идти в храм, веря в ложь. Вместе с тем священник напомнил, что поход в храм — лучший способ помочь своей душе.