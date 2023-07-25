Почти половина россиян не хочет работать с руководителем младше них

Порядка 44% россиян заявили, что не хотели бы, чтобы ими руководил кто-то младше них. Такие данные следуют из результатов исследования, которые публикует "Газета.ru".

При этом 39% честно заявили, что ловили себя на зависти по отношению к успешным коллегам. Причём, наиболее остро руководителя младшего возраста воспринимают люди в возрасте от 25 до 35 лет — среди них подобные ответы встречались в 51% случаев. А вот 45-летние к такой перспективе в целом относятся спокойнее — среди них только 33% были бы недовольны начальником младше них.

Любопытно, что среди специалистов в маркетинге и PR молодого начальника невзлюбили бы 60% сотрудников, а в IT-сфере 54%. Более спокойно к такой перспективе относятся работники медицины — против только 29%. Что касается наиболее "завистливых" специальностей, то это сфера страхования (61%), маркетинга (54%) и производства (50%).

Среди опрошенных 34% находятся на руководящей должности, либо на позиции старшего специалиста. По данным исследования, быстрее всего позиции высшего звена достигают сотрудники туризма (28%) и торговли (24%) — меньше года. От года до двух путешествие по карьерной лестнице занимает у сотрудников сферы маркетинга и PR (29%), искусства (26%) и строительства (25%). А вот для тех, кто работает в сферах образования и медицины, карьерный путь наиболее долог.