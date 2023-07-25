Бастрыкин призвал блогеров не считать претензии к ним "некой тенденцией"

С уголовными делами из-за неуплаты налогов могут столкнуться и другие блогеры, если они не извлекут уроков из примеров ставших фигурантами данных дел коллег. Как заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, дела в их отношении ничем не отличаются от претензий к любому другому бизнесу.

"Некоторые зарабатывают миллионы в России, при этом не отдавая ни копейки государству, что в нынешней для страны ситуации недопустимо", — сообщил глава СК в интервью РИА "Новости".

Он подчеркнул, что экономические преступления являются довольно серьёзной проблемой, а уголовные дела в отношении известных блогеров "это не некая тенденция" и они ничем не отличаются от претензий к любому другому бизнесу. Закон, как напомнил Бастрыкин, един для всех и его необходимо соблюдать.