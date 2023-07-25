Бастрыкин призвал блогеров не считать претензии к ним "некой тенденцией"
Бастрыкин заявил, что считает недопустимым неуплату налогов блогерами
С уголовными делами из-за неуплаты налогов могут столкнуться и другие блогеры, если они не извлекут уроков из примеров ставших фигурантами данных дел коллег. Как заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, дела в их отношении ничем не отличаются от претензий к любому другому бизнесу.
"Некоторые зарабатывают миллионы в России, при этом не отдавая ни копейки государству, что в нынешней для страны ситуации недопустимо", — сообщил глава СК в интервью РИА "Новости".
Он подчеркнул, что экономические преступления являются довольно серьёзной проблемой, а уголовные дела в отношении известных блогеров "это не некая тенденция" и они ничем не отличаются от претензий к любому другому бизнесу. Закон, как напомнил Бастрыкин, един для всех и его необходимо соблюдать.
Ранее Лайф писал о том, что расследования в отношении "марафонщицы" Елены Блиновской, Лерчек (Валерия Чекалина) и других российских блогеров могут объединить в одно, а в деле замешана некая "атаманша", помогавшая "инфоцыганам" уходить от налогов. Именно этот персонаж якобы покрывает долги вышеупомянутых блогерш. Позднее выяснилось, что "атаманшей" мог быть бизнес-блогер и основатель клуба предпринимателей "Трансформатор" Дмитрий Портнягин.
t.me / Следком