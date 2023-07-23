ФНС составила второй список блогеров, подозреваемых в неуплате налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) в ближайшее время проверит блогеров и артистов, которых подозревают в махинациях ради неуплаты налогов. Это уже второй список подозреваемых артистов, составленный ФНС, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, всего проверят более 100 человек. Их подозревают в финансовых махинациях для сокрытия доходов ради неуплаты налогов. Среди нарушений — работа за наличные без документов, неуплата 13% с дохода и другие. Артистам и блогерам уже разослали уведомления о готовящейся инспекции.