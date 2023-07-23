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23 июля, 09:20

ФНС составила второй список блогеров, подозреваемых в неуплате налогов

Mash: ФНС проверит более 100 артистов и блогеров на предмет неуплаты налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) в ближайшее время проверит блогеров и артистов, которых подозревают в махинациях ради неуплаты налогов. Это уже второй список подозреваемых артистов, составленный ФНС, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, всего проверят более 100 человек. Их подозревают в финансовых махинациях для сокрытия доходов ради неуплаты налогов. Среди нарушений — работа за наличные без документов, неуплата 13% с дохода и другие. Артистам и блогерам уже разослали уведомления о готовящейся инспекции.

Видеоблогер Wylsacom высказался о проверке на "схему Лерчек"

Видеоблогер Wylsacom высказался о проверке на "схему Лерчек"

В конце мая глава ФНС Даниил Егоров сообщил о списках блогеров для проверки неуплаты налогов. Это произошло после ряда громких дел, возбуждённых против блогерш Лерчек, Елены Блиновской и других.

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ТАСС / Станислав Красильников

Илья Суриков
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