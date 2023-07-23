ФНС составила второй список блогеров, подозреваемых в неуплате налогов
Mash: ФНС проверит более 100 артистов и блогеров на предмет неуплаты налогов
Федеральная налоговая служба (ФНС) в ближайшее время проверит блогеров и артистов, которых подозревают в махинациях ради неуплаты налогов. Это уже второй список подозреваемых артистов, составленный ФНС, сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, всего проверят более 100 человек. Их подозревают в финансовых махинациях для сокрытия доходов ради неуплаты налогов. Среди нарушений — работа за наличные без документов, неуплата 13% с дохода и другие. Артистам и блогерам уже разослали уведомления о готовящейся инспекции.
В конце мая глава ФНС Даниил Егоров сообщил о списках блогеров для проверки неуплаты налогов. Это произошло после ряда громких дел, возбуждённых против блогерш Лерчек, Елены Блиновской и других.
ТАСС / Станислав Красильников