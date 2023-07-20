Видеоблогер Wylsacom высказался о проверке на "схему Лерчек"

Эксперт по гаджетам, популярный техноблогер Wylsacom (Валентин Петухов) прокомментировал сообщения в СМИ о том, что Федеральная налоговая служба (ФНС) проверяет его на "схему Лерчек" и в случае выявления нарушений ему может грозить уголовное дело.

"Запросы от налоговой на предоставление документов приходят регулярно, мы на них оперативно отвечаем. В данный момент запросов нет, но, если будут, так же оперативно ответим", — говорится в телеграм-канале Wylsacom Red.