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20 июля, 10:28

Видеоблогер Wylsacom высказался о проверке на "схему Лерчек"

Блогер Wylsacom прокомментировал обвинения в неуплате налогов ФНС

<p>Видеоблогер Wylsacom (Валентин Петухов). Фото © ТАСС / Новодережкин Антон</p>

Видеоблогер Wylsacom (Валентин Петухов). Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Эксперт по гаджетам, популярный техноблогер Wylsacom (Валентин Петухов) прокомментировал сообщения в СМИ о том, что Федеральная налоговая служба (ФНС) проверяет его на "схему Лерчек" и в случае выявления нарушений ему может грозить уголовное дело.

"Запросы от налоговой на предоставление документов приходят регулярно, мы на них оперативно отвечаем. В данный момент запросов нет, но, если будут, так же оперативно ответим", — говорится в телеграм-канале Wylsacom Red.

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Ранее Mash сообщал, что "самого богатого видеоблогера России" Wylsacom подозревают в неуплате налогов. По данным телеграм-канала, в ближайшее время налоговая служба собирается проверить финансовую документацию Петухова вслед за Лерчек (Валерией Чекалиной) и другими блогерами. К слову, уже открытые дела могут объединить в одно из-за появления нового фигуранта — "атаманши", помогавшей инфоцыганам обходить налоги. Этим персонажем мог быть бизнес-блогер и основатель клуба предпринимателей "Трансформатор" Дмитрий Портнягин.

Ирина Фальке
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