"Терпение не бесконечно": Раскрыта причина, по которой Запад готов перестать помогать Киеву
Rzeczpospolita: Запад может перестать помогать Киеву на фоне провала ВСУ
Провал контрнаступления ВСУ может стать причиной сокращения финансовой и военной помощи со стороны Запада, пишут авторы материала в польской газете Rzeczpospolita.
"В конце июня стало ясно, что украинское контрнаступление не соответствует ожиданиям западных военачальников и политических лидеров. Страны Запада, в том числе США, предоставили Киеву танки и бронетехнику, но в конечном итоге они мало что смогли сделать", — указано в статье.
Кроме того, обучение украинских военных по натовским стандартам не увенчалось успехом, так как ВСУ так и не показали быстрых решительных побед, тогда как "ни терпение, ни военная техника не являются бесконечными ресурсами". К сокращению поддержки Украины также может привести и смена власти в США, добавили авторы.
Ранее Bloomberg предупредил, что Запад и сам вскоре прекратит помогать ВСУ из-за нехватки выпускаемых боеприпасов. Так, британская компания BAE Systems сообщила, что ей необходимо не менее 30 месяцев для возобновления производства гаубиц M777 и 155-миллиметровых снарядов, а немецкой Rheinmetall — около года на ремонт и модернизацию поставленных танков.
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