"Терпение не бесконечно": Раскрыта причина, по которой Запад готов перестать помогать Киеву

Провал контрнаступления ВСУ может стать причиной сокращения финансовой и военной помощи со стороны Запада, пишут авторы материала в польской газете Rzeczpospolita.

"В конце июня стало ясно, что украинское контрнаступление не соответствует ожиданиям западных военачальников и политических лидеров. Страны Запада, в том числе США, предоставили Киеву танки и бронетехнику, но в конечном итоге они мало что смогли сделать", — указано в статье.

Кроме того, обучение украинских военных по натовским стандартам не увенчалось успехом, так как ВСУ так и не показали быстрых решительных побед, тогда как "ни терпение, ни военная техника не являются бесконечными ресурсами". К сокращению поддержки Украины также может привести и смена власти в США, добавили авторы.