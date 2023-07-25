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25 июля, 04:36

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 100 рублей

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 100 рублей, впервые с 14 июля

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 100 рублей впервые с 14 июля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По информации на 7:04, курс европейской валюты падал на 53,5 копейки и находился на уровне 99,96 рубля. Доллар находился на отметке 90,39 рубля, потеряв 0,14 копейки. Юань прибавил 3 копейки и находился на уровне 12,605.

Наступил переломный момент для курса валют, вкладов и кредитов: К чему приведёт повышение ключевой ставки

Наступил переломный момент для курса валют, вкладов и кредитов: К чему приведёт повышение ключевой ставки

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина перечислила главные риски валютных вкладов. По её словам, любые вклады в иностранной валюте — рискованное вложение, даже если они сделаны в валюте дружественных государств. А из-за невозможности точно предугадать колебания курсов эти вклады имеют больше общего с инвестициями, чем с накоплениями.

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Агентство "Москва" / Александр Авилов

Оксана Попова
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