Курс евро на Мосбирже опустился ниже 100 рублей впервые с 14 июля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По информации на 7:04, курс европейской валюты падал на 53,5 копейки и находился на уровне 99,96 рубля. Доллар находился на отметке 90,39 рубля, потеряв 0,14 копейки. Юань прибавил 3 копейки и находился на уровне 12,605.