Курс евро на Мосбирже опустился ниже 100 рублей
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 100 рублей, впервые с 14 июля
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 100 рублей впервые с 14 июля. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По информации на 7:04, курс европейской валюты падал на 53,5 копейки и находился на уровне 99,96 рубля. Доллар находился на отметке 90,39 рубля, потеряв 0,14 копейки. Юань прибавил 3 копейки и находился на уровне 12,605.
Наступил переломный момент для курса валют, вкладов и кредитов: К чему приведёт повышение ключевой ставки
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина перечислила главные риски валютных вкладов. По её словам, любые вклады в иностранной валюте — рискованное вложение, даже если они сделаны в валюте дружественных государств. А из-за невозможности точно предугадать колебания курсов эти вклады имеют больше общего с инвестициями, чем с накоплениями.
Агентство "Москва" / Александр Авилов