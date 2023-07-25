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25 июля, 05:25
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На Алтае перевернулся грузовик с туристами, один человек погиб

В Республике Алтай перевернулся грузовик с людьми. В результате происшествия погиб минимум один человек, также есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

Предварительно, утром 25 июля на территории Чемальского района водитель грузового автомобиля ГАЗ-66 не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства, в результате чего пострадали находившиеся в машине туристы. Всего в кузове автомобиля находилось около 15 человек, четверо из них и водитель пострадали, один пассажир погиб.

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Всё произошло в Чемальском районе Республики Алтай по дороге к Каракольским озёрам в районе устья реки Туры. На место ЧП отправят вертолёт. По факту происшествия проводится проверка, выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Евгения Медведева попала в аварию. По словам самой спортсменки, когда она ехала на такси, в автомобиль въехало другое такси.

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ТАСС / Владимир Баранов

Иван Косицын
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