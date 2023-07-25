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25 июля, 07:01

Под Красноярском задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девочки

<p>Девочка, тело которой нашли с перерезанным горлом в лесу Красноярского края. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/54594" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Девочка, тело которой нашли с перерезанным горлом в лесу Красноярского края. Обложка © Telegram / SHOT

В Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве 16-летней Полины, тело которой нашли с перерезанным горлом. Об этом сообщает телеграм-канал местного Следственного управления СКР.

  • Нож, которым, вероятно, перерезали горло 16-летней девочке. Фото © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю
    Нож, которым, вероятно, перерезали горло 16-летней девочке. Фото © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю
  • Работа следователей на месте нахождения тела 16-летней девочки. Фото © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю
    Работа следователей на месте нахождения тела 16-летней девочки. Фото © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю

Нож, которым, вероятно, перерезали горло 16-летней девочке. Фото © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю

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В убийстве подозревают ранее судимого 34-летнего местного жителя. Его биоматериал совпал с найденным на теле подростка. Теперь сотрудники ГСУ СКР по Красноярскому краю работают с задержанным мужчиной. Как пишет телеграм-канал SHOT, почти на том же месте рядом с трассой "Енисей", где было тело Полины, два года назад обнаружили труп другой женщины — 32-летней официантки. В тот раз убийцу не поймали.

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Напомним, накануне в лесополосе города Дивногорска нашли 16-летнюю девочку с перерезанным горлом. Её почти двое суток искали силовики и волонтёры. 22 июля она ушла из дома в чёрном платье и белых босоножках, взяв с собой телефон. Местные СМИ писали, что девочка собиралась увидеться с подругой, но на встречу так и не пришла. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Светлана Оперук
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