Под Красноярском задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девочки
Девочка, тело которой нашли с перерезанным горлом в лесу Красноярского края. Обложка © Telegram / SHOT
В Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве 16-летней Полины, тело которой нашли с перерезанным горлом. Об этом сообщает телеграм-канал местного Следственного управления СКР.
В убийстве подозревают ранее судимого 34-летнего местного жителя. Его биоматериал совпал с найденным на теле подростка. Теперь сотрудники ГСУ СКР по Красноярскому краю работают с задержанным мужчиной. Как пишет телеграм-канал SHOT, почти на том же месте рядом с трассой "Енисей", где было тело Полины, два года назад обнаружили труп другой женщины — 32-летней официантки. В тот раз убийцу не поймали.
Напомним, накануне в лесополосе города Дивногорска нашли 16-летнюю девочку с перерезанным горлом. Её почти двое суток искали силовики и волонтёры. 22 июля она ушла из дома в чёрном платье и белых босоножках, взяв с собой телефон. Местные СМИ писали, что девочка собиралась увидеться с подругой, но на встречу так и не пришла. Возбуждено уголовное дело об убийстве.