Под Красноярском задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девочки

В Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве 16-летней Полины, тело которой нашли с перерезанным горлом. Об этом сообщает телеграм-канал местного Следственного управления СКР.





В убийстве подозревают ранее судимого 34-летнего местного жителя. Его биоматериал совпал с найденным на теле подростка. Теперь сотрудники ГСУ СКР по Красноярскому краю работают с задержанным мужчиной. Как пишет телеграм-канал SHOT, почти на том же месте рядом с трассой "Енисей", где было тело Полины, два года назад обнаружили труп другой женщины — 32-летней официантки. В тот раз убийцу не поймали.