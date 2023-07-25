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25 июля, 07:19

Неизвестный поджёг оборудование рентген-кабинета в Камчатской больнице центра ФМБА

SHOT: Неизвестный устроил пожар в Камчатской больнице центра ФМБА

Неизвестный поджёг оборудование рентген-кабинета в Камчатской больнице центра ФМБА. Как сообщает телеграм-канал SHOT, всё произошло в ночь на 25 июля.

По его информации, поджигатель подошёл к Дальневосточному окружному медцентру на Курильской в Петропавловске-Камчатском, разбил окно и устроил пожар. Огнём повредило рабочий стол, компьютер, электрооборудование, немного закоптились стены и потолок. В результате ЧП никто не пострадал. В данный момент правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения.

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Ранее сообщалось, что в подмосковном Домодедове неизвестный проник на стоянку учреждения МВД России и попытался сжечь полицейские автобусы. Возгорание оперативно потушили. Как оказалось, эти машины планировалось передать в Департамент тыла МВД для дальнейшего списания, с них уже сняли аккумуляторы.

Обложка ©

ТАСС / Эрик Романенко

Иван Косицын
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