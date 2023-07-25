Неизвестный поджёг оборудование рентген-кабинета в Камчатской больнице центра ФМБА. Как сообщает телеграм-канал SHOT, всё произошло в ночь на 25 июля.

По его информации, поджигатель подошёл к Дальневосточному окружному медцентру на Курильской в Петропавловске-Камчатском, разбил окно и устроил пожар. Огнём повредило рабочий стол, компьютер, электрооборудование, немного закоптились стены и потолок. В результате ЧП никто не пострадал. В данный момент правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения.