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21 июля, 07:01

Неизвестный оконфузился при попытке сжечь автобусы МВД в Подмосковье

SHOT: В Подмосковье неизвестный поджёг готовящиеся к списанию автобусы МВД РФ

В подмосковном Домодедово неизвестный проник на стоянку учреждения МВД России и попытался сжечь полицейские автобусы. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, накануне около двух часов ночи некто перелез через забор Всероссийского института повышения квалификации сотрудников ведомства, поджёг два ЛиАЗа и скрылся с места преступления. Возгорание оперативно потушили. Как оказалось, данные машины планировалось передать в Департамент тыла МВД для дальнейшего списания, с них уже сняли аккумуляторы. Неизвестного поджигателя ищут.

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Ранее стало известно о попытке поджога военкомата в Бердске Новосибирской области. Преступник облил дверь здания горючей жидкостью, поджёг и скрылся, однако огонь потух сам через несколько минут. В тот же день правоохранители задержали 51-летнего безработного мужчину, который признался в содеянном.

Обложка ©

Manuel Rodriguez Sevillano / Getty Images

Матвей Константинов
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