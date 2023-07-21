Неизвестный оконфузился при попытке сжечь автобусы МВД в Подмосковье

В подмосковном Домодедово неизвестный проник на стоянку учреждения МВД России и попытался сжечь полицейские автобусы. Об этом сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, накануне около двух часов ночи некто перелез через забор Всероссийского института повышения квалификации сотрудников ведомства, поджёг два ЛиАЗа и скрылся с места преступления. Возгорание оперативно потушили. Как оказалось, данные машины планировалось передать в Департамент тыла МВД для дальнейшего списания, с них уже сняли аккумуляторы. Неизвестного поджигателя ищут.