Перевернувшаяся в Кронштадте лодка с пассажирами пошла ко дну из-за перегруза
Моторная лодка, которая перевернулась в Кронштадте. Обложка © Telegram / Западное МСУТ СК России
Моторная лодка с шестью пассажирами, которая пошла ко дну в Кронштадте, перевернулась из-за перегруза. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
По его данным, лодка без номеров вышла из яхт-клуба "Шанхай". С собой пассажиры взяли пиво и виски. Однако примерно в 22 часа в 600 метрах от берега судно стало затапливать. В результате шесть человек оказались в воде в районе дамбы возле Кронштадта. Спасатели всех выловили, но жизнь спасти удалось лишь пятерым. Указывается, что лодкой управлял 32-летний мужчина, а погибла его родственница. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации водного транспорта.
Ранее сообщалось о том, что в Кронштадте перевернулась лодка. Сообщение правоохранителям о гибели человека в результате происшествия поступило вечером 24 июля.