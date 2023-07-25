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25 июля, 08:27

Перевернувшаяся в Кронштадте лодка с пассажирами пошла ко дну из-за перегруза

<p>Моторная лодка, которая перевернулась в Кронштадте. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/zmsutskr/2205" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Западное МСУТ СК России </a></p>

Моторная лодка, которая перевернулась в Кронштадте. Обложка © Telegram / Западное МСУТ СК России

Моторная лодка с шестью пассажирами, которая пошла ко дну в Кронштадте, перевернулась из-за перегруза. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По его данным, лодка без номеров вышла из яхт-клуба "Шанхай". С собой пассажиры взяли пиво и виски. Однако примерно в 22 часа в 600 метрах от берега судно стало затапливать. В результате шесть человек оказались в воде в районе дамбы возле Кронштадта. Спасатели всех выловили, но жизнь спасти удалось лишь пятерым. Указывается, что лодкой управлял 32-летний мужчина, а погибла его родственница. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации водного транспорта.

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Ранее сообщалось о том, что в Кронштадте перевернулась лодка. Сообщение правоохранителям о гибели человека в результате происшествия поступило вечером 24 июля.

Светлана Оперук
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