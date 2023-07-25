Перевернувшаяся в Кронштадте лодка с пассажирами пошла ко дну из-за перегруза

По его данным, лодка без номеров вышла из яхт-клуба "Шанхай". С собой пассажиры взяли пиво и виски. Однако примерно в 22 часа в 600 метрах от берега судно стало затапливать. В результате шесть человек оказались в воде в районе дамбы возле Кронштадта. Спасатели всех выловили, но жизнь спасти удалось лишь пятерым. Указывается, что лодкой управлял 32-летний мужчина, а погибла его родственница. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации водного транспорта.