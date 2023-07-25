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25 июля, 09:07

Школьники из России завоевали четыре медали на олимпиаде по химии в Цюрихе

<p>Школьники, завоевавшие медали на олимпиаде по химии в Цюрихе. VK / <a href="https://vk.com/minprosvet" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Министерство просвещения Российской Федерации"</a></p>

Школьники, завоевавшие медали на олимпиаде по химии в Цюрихе. VK / "Министерство просвещения Российской Федерации"

Школьники из России завоевали три золотые и одну серебряную медаль на 55-й Международной химической олимпиаде в Цюрихе. В программе было два тура — теоретический и практический.

Школьники из РФ завоевали четыре медали на олимпиаде по химии в Цюрихе. Фото © Министерство просвещения Российской Федерации

Школьники из РФ завоевали четыре медали на олимпиаде по химии в Цюрихе. Фото © Министерство просвещения Российской Федерации

Золото получили Никита Перов из Казани, Сергей Росляков из Москвы и Вадим Харисов из Уфы. Серебряную медаль завоевал Алексей Михеев из Алтайского края.

"Мы видим, что в разных регионах нашей большой страны есть талантливые педагоги, которые смогли заинтересовать своих воспитанников химией, дать им системные знания и важные практические навыки. А их ученики в свою очередь сделали всё, чтобы продемонстрировать высокий уровень знаний", — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Школьники из Москвы взяли 11 медалей на Европейской олимпиаде по географии

Школьники из Москвы взяли 11 медалей на Европейской олимпиаде по географии

Ранее Лайф писал о том, что школьники из России завоевали все золотые медали на 53-й Международной олимпиаде по физике в Токио.

Илья Суриков
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