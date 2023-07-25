Школьники из России завоевали четыре медали на олимпиаде по химии в Цюрихе
Школьники, завоевавшие медали на олимпиаде по химии в Цюрихе. VK / "Министерство просвещения Российской Федерации"
Школьники из России завоевали три золотые и одну серебряную медаль на 55-й Международной химической олимпиаде в Цюрихе. В программе было два тура — теоретический и практический.
Школьники из РФ завоевали четыре медали на олимпиаде по химии в Цюрихе. Фото © Министерство просвещения Российской Федерации
Золото получили Никита Перов из Казани, Сергей Росляков из Москвы и Вадим Харисов из Уфы. Серебряную медаль завоевал Алексей Михеев из Алтайского края.
"Мы видим, что в разных регионах нашей большой страны есть талантливые педагоги, которые смогли заинтересовать своих воспитанников химией, дать им системные знания и важные практические навыки. А их ученики в свою очередь сделали всё, чтобы продемонстрировать высокий уровень знаний", — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Ранее Лайф писал о том, что школьники из России завоевали все золотые медали на 53-й Международной олимпиаде по физике в Токио.