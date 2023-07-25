Самец гориллы внезапно "превратился" в самку и родил детёныша

В американском зоопарке Columbus Zoo and Aquarium в Огайо самка гориллы по кличке Салли, которую на протяжении восьми лет считали самцом, внезапно родила. Об этом рассказали сотрудники учреждения.

Салли изначально была в другом зоопарке, и там ошибочно считали, что перед ними самец. Когда животное поменяло место жительство, его уже не осматривали. Салли считали мальчиком, однако в середине июля 2023 года у "него" внезапно появился детёныш, чем были сильно шокированы сотрудники.

По словам экспертов, до восьми лет самцы и самки горилл выглядят практически одинаково — половой диморфизм они приобретают со временем. Так, самцы становятся крупнее начиная с 12-летнего возраста, когда у них появляется серебристая шерсть на спине и сагиттальный гребень.

Сотрудники зоопарка рассказали, что не замечали беременность гориллы, ведь её практически не видно из-за большого живота, который бывает у приматов. Сейчас сотрудники зоопарка с помощью ДНК-теста хотят понять, кто является отцом новорождённого. Такое событие оказалось важным не только из-за казуса: дело в том, что западные равнинные гориллы, кем и является Салли, сейчас под угрозой исчезновения из-за вырубки лесов и браконьерства.

"Это 34-я горилла, родившаяся здесь с 1956 года. В тот год Columbus Zoo and Aquarium стал первым в мире зоопарком, где родилась западная равнинная горилла. Этот детёныш является важной частью нашей работы по сохранению этих великолепных животных", — отметили в зоопарке.