Один из крупнейших швейцарских банков предупредил живущих в РФ клиентов о закрытии счетов

Один из крупнейших швейцарских банков Julius Baer уведомил клиентов, которые живут в РФ, о скором закрытии их счетов. Об этом сообщает журнал Forbes.

Говоря об ограничениях для российских клиентов, банк использовал слово domiciled, которое означает основное место жительства. В письме, которое было разослано клиентам из РФ, представители банка заявили, что финорганизация в связи с нынешними обстоятельствами и ограничениями не может предлагать им "подходящие и комплексные услуги по управлению активами, соответствующие нашим стандартам".

Швейцарский банк уведомил, что кредитные договоры и другие соглашения будут прекращены с 30 сентября, все деловые отношения с проживающими в России клиентами прекратят не позднее 31 декабря текущего года. После этого Julius Baer будет предоставлять лишь ограниченные услуги. Кроме того, с августа банк намерен ввести несколько дополнительных комиссий, в том числе квартальную плату за обслуживание в размере 2250 франков (свыше 2,5 тысячи долларов). Ранее банк Julius Baer уже объявлял о немедленном замораживании инвестиционных счетов россиян и белорусов.