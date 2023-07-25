Заявление главы Минобороны Украины Алексея Резникова о том, что его страна продолжит наносить удары по Крымскому мосту, является признанием в террористической деятельности. Такое мнение выразил первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.

"Это признание в террористической деятельности и конкретная угроза, которую мы не можем не учитывать. Американцы публично заявляют, что они против того, что Украина наносит удары по территории России, но Украина наносит", — сказал он.

Кроме того, парламентарий заявил о необходимости превентивных ударов по местам сборки, хранения и доставки оружия, которым Киев пытается нанести урон России.

По мнению Чепы, действия и заявления Киева можно объяснить только попыткой переключить внимание с провального контрнаступления. Например, показать "активность" ВСУ. Это также говорит о попытке оправдать колоссальные расходы, которые несут западные страны, поставляя оружие Незалежной, заключил депутат в беседе с RT.