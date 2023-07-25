Московские театры составили портрет своего среднестатистического зрителя

Среднестатистическим зрителем московского театра является женщина старше 35 лет с высшим образованием. Такой вывод сделан на основании статистики от ряда столичных учреждений культуры — "Ленкома Марка Захарова", Театра сатиры, РАМТ и Театра Терезы Дуровой.

Как рассказали в "Ленкоме Марка Захарова", их зрители — это в основном женщины в возрасте от 35 лет, имеющие высшее образование. Среди спектаклей, которые пользуются там популярностью, — "Юнона и Авось", "Поминальная молитва", "Женитьба" и "Вишнёвый сад".

В Театре сатиры сообщили, что основное ядро их зрителей составляют мужчины и женщины в возрасте 35–55 лет с доходом около 100 тысяч рублей. При этом зачастую это работники интеллектуального труда, например юристы, психологи и врачи.

"За последний год появилось очень много новых зрителей. Но сохраняется и старая аудитория, которая регулярно на протяжении многих лет ходит в Театр сатиры. За последний сезон, когда в репертуаре появились новые постановки, в театре появились молодые зрители в возрасте 20–25 лет", — добавили в учреждении в беседе с RT.

Там самыми посещаемыми спектаклями оказались "Дядя Жорж", "Арбенин. Маскарад без слов", "Балалайкин и К°", "Невольницы" и "Где мы?". При этом среди молодёжи наиболее популярны "Василий Тёркин" и "Муж и жена снимут комнату".

В РАМТ среднестатистический зритель — женщина средних лет с тонким художественным вкусом и подростки в возрасте от десяти до 14 лет. Хитами репертуара являются "Алые паруса", "Волна", "Зверский детектив", "Манюня" и "Остров сокровищ".

А в Театре Терезы Дуровой рассказали, что аудитория у них семейная, на спектакли приходят люди разных возрастов — от шести до 60 лет. Сотрудники заметили интересную тенденцию: если в первый раз мать покупает билеты для всей семьи, то потом уже отцы инициируют новые походы в театр. Самыми популярными спектаклями тут оказались "Летучий корабль", "Принц и нищий", "Буратино!", "Японская сказка. Меч самурая" и "Маугли".