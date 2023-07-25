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25 июля, 10:32

В Москве на Лубянке оцепили отель из-за "гранаты"

В Москве оцепили отель St. Regis Moscow Nikolskaya из-за сообщения о гранате

<p>Отель St. Regis Moscow Nikolskaya на Лубянке в Москве. Фото © Wikipedia / Andrey Korzun</p>

Отель St. Regis Moscow Nikolskaya на Лубянке в Москве. Фото © Wikipedia / Andrey Korzun

В Москве из-за сообщения о найденной гранате оцепили территорию возле отеля St. Regis Moscow Nikolskaya на Лубянке. Об этом сообщает SHOT.

Однако, как отмечает телеграм-канал, при предварительном осмотре полицейские обнаружили, что это, скорее всего, игрушка. На месте ЧП ждут кинологов, постояльцев решили пока не выводить.

Гранату с иностранной маркировкой нашли у детской площадки в Москве

Гранату с иностранной маркировкой нашли у детской площадки в Москве

Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье мужчина хотел пошутить с советской гранатой и погиб при её взрыве в деревне Бортниково.

Андрей Григорьев
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