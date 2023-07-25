В Москве на Лубянке оцепили отель из-за "гранаты"

В Москве из-за сообщения о найденной гранате оцепили территорию возле отеля St. Regis Moscow Nikolskaya на Лубянке. Об этом сообщает SHOT.

Однако, как отмечает телеграм-канал, при предварительном осмотре полицейские обнаружили, что это, скорее всего, игрушка. На месте ЧП ждут кинологов, постояльцев решили пока не выводить.