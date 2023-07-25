В Воздушных силах Украины объяснили, почему сбить российскую ракету "Оникс" невозможно

Украина не имеет возможности сбивать российские ракеты "Оникс". Такое заявление в эфире украинского телемарафона сделал представитель Воздушных сил Незалежной Юрий Игнат. По его словам, всё дело в уникальной способности снарядов опускаться до уровня воды на финальном этапе полёта, что позволяет им скрываться из поля зрения ПВО.

"Несмотря на то что основным предназначением "Ониксов" является уничтожение надводных целей, россияне также используют их по наземным целям. Ведь все имеющиеся у них на вооружении ракеты могут модернизироваться. А сложность ущерба "Ониксов" заключается в том, что перед самим заходом на цель она опускается ниже воды, не входя в зону поражения наших систем ПВО", — сказал военный.