"Приятно удивлена": Жительница Астрахани стала четырёхмиллионной туристкой в Сочи

Жительница Астрахани Юлия Жохова стала четырёхмиллионной туристкой этого сезона в Сочи. Ей в торжественной обстановке вручили сертификат и подарочные карты на экскурсии и активный отдых в горах. Об этом сообщает администрация города.

"Я очень люблю путешествовать, уже не первый раз отдыхаю в Сочи. Свой день рождения тоже отмечала здесь. И в этот раз приятно удивлена таким приёмом и подарками. Я очень рада, спасибо администрации Сочи, что проводит такие акции. Уверена, что мой отдых пройдёт отлично!" — приводят в пресс-службе мэрии слова туристки.

Четырёхмиллионная туристка в Сочи Юлия Жохова. Фото © sochi.ru

Там пояснили, что подсчёт туристов ведёт департамент, отвечающий за это направление. В расчёт берутся данные от гостиниц и информация по транспорту, а также учитываются сведения о количестве посещений объектов турпоказа и горных курортов.

Трёхмиллионного туриста за этот сезон в Сочи встретили 23 июня. По сравнению с 2022-м в городе-курорте отдыхающих больше. На сегодняшний день там единовременно находится около 195 тысяч туристов.