В Китае уволили "пропавшего" главу МИД

Парламент Китая сменил главу МИД: Цинь Гана сняли с должности, а на его место назначен заведующий канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Напомним, что ранее разразился скандал из-за "исчезновения" главы китайского МИД. Сначала Цинь Ган не присоединился к традиционной встрече министров иностранных дел АСЕАН в середине июня, там его как раз заменил Ван И. Позже СМИ заметили, что Цинь Ган не появлялся на публике уже несколько недель, что привело к всплеску слухов в СМИ. На сайте МИД Китая последние новости, связанные с министром, были датированы 25 июня.