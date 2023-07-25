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25 июля, 11:16

В Китае уволили "пропавшего" главу МИД

Ван И назначен новым главой МИД Китая вместо Цинь Гана

Парламент Китая сменил главу МИД: Цинь Гана сняли с должности, а на его место назначен заведующий канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Ван И ранее уже занимал пост министра — с 2013-го по 2022 год.

В МИД Китая не смогли уточнить, где находится "пропавший" министр

В МИД Китая не смогли уточнить, где находится "пропавший" министр

Напомним, что ранее разразился скандал из-за "исчезновения" главы китайского МИД. Сначала Цинь Ган не присоединился к традиционной встрече министров иностранных дел АСЕАН в середине июня, там его как раз заменил Ван И. Позже СМИ заметили, что Цинь Ган не появлялся на публике уже несколько недель, что привело к всплеску слухов в СМИ. На сайте МИД Китая последние новости, связанные с министром, были датированы 25 июня.

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ТАСС / AP / Thomas Peter

Александра Вишнякова
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