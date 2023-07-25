В Китае уволили "пропавшего" главу МИД
Ван И назначен новым главой МИД Китая вместо Цинь Гана
Парламент Китая сменил главу МИД: Цинь Гана сняли с должности, а на его место назначен заведующий канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Об этом сообщило агентство Xinhua.
Ван И ранее уже занимал пост министра — с 2013-го по 2022 год.
Напомним, что ранее разразился скандал из-за "исчезновения" главы китайского МИД. Сначала Цинь Ган не присоединился к традиционной встрече министров иностранных дел АСЕАН в середине июня, там его как раз заменил Ван И. Позже СМИ заметили, что Цинь Ган не появлялся на публике уже несколько недель, что привело к всплеску слухов в СМИ. На сайте МИД Китая последние новости, связанные с министром, были датированы 25 июня.
ТАСС / AP / Thomas Peter