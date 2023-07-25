Врач рассказала, как избавиться от прыщей и почему это не подростковое заболевание

Одно из главных заблуждений об акне — то, что это заболевание появляется только у подростков. Однако на деле прыщи могут не проходить даже после 30 лет. О том, как с ними бороться, рассказала врач Мария Журавлёва.

Прежде всего перечислила то, чего делать не следует. Так, не нужно проводить чистку и пилинг, пока на коже есть воспаление. Дело в том, что подобные процедуры лишь усугубят течение болезни и не избавят от проблемы. Эксперт посоветовала отказаться от любых абразивных средств ухода, в числе которых — скраб и щётки для умывания. Они травмируют кожу. Кроме того, не стоит использовать спирт и мыло — такие средства сушат кожу. Врач также предостерегла от выдавливания прыщей — можно использовать специальные sos-патчи.

Избавиться от акне поможет врач-дерматолог. Он назначит крем, в составе которого есть ретиноиды, или пропишет необходимые таблетки. Реакция кожи на такие препараты может напугать, например, разовьётся дерматит, но прерывать лечение нельзя.

Журавлёва добавила, что есть определённые средства по уходу за кожей с акне от разных производителей. В первую очередь её надо очищать. Подойдут мягкая пенка или гель, при этом pH средства должен составлять 5–6. Также важно не забывать про крем — жирную кожу необходимо увлажнять, так как при сухости она выдаст ещё больше жира. Кроме того, надо обратить внимание на защиту от солнца — наносить средства с сильным SPF. Список дополняют тонеры и средства с повышенной концентрацией веществ, например сыворотка и концентрат. По словам эксперта, во время очищения можно применять пилинг и пользоваться очищающими масками не чаще двух раз в неделю.

Говоря о причинах акне, врач подчеркнула, что это самостоятельное заболевание кожи, которое не связано с ЖКТ. Эксперт подробно объяснила, как появляются прыщи. В подростковом возрасте вырабатываются гормоны, стимулирующие рост сальных желёз. Когда себума слишком много, у него не получается выйти из протока, из-за чего начинает загустевать. В результате образуется закрытый комедон, то есть белая точка. Со временем она растёт, а стенки фолликула, в котором он сидит, лопаются, после чего всё содержимое попадает в дерму.

Обостряют ситуацию наличие на коже акне-бактерий, которые способны расщеплять жиры. Однако, когда кожного сала очень много, бактерии начинают размножаться и вызывают воспаление. На всё это влияют и проблемы с кожным иммунитетом, добавила Журавлёва в беседе с РИА "ФедералПресс".