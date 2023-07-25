Египтяне сочли невозможным проведение товарищеского матча с Россией

Сборная Египта не будет проводить с Россией товарищеский матч. Об этом заявили в Египетской футбольной ассоциации в беседе с изданием Sport24.

"Сборная Египта сыграет товарищеский матч с командой Туниса в сентябре во время окна ФИФА. Игра с Россией невозможна", — говорится в сообщении.

Отвечая на вопрос о шансах проведения матча в будущем, в ассоциации отметили, что пока график игр следующих окон ФИФА не составлен.