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25 июля, 12:40

Египтяне сочли невозможным проведение товарищеского матча с Россией

Sport24: Сборная Египта отказалась от товарищеского матча с Россией

Сборная Египта не будет проводить с Россией товарищеский матч. Об этом заявили в Египетской футбольной ассоциации в беседе с изданием Sport24.

"Сборная Египта сыграет товарищеский матч с командой Туниса в сентябре во время окна ФИФА. Игра с Россией невозможна", — говорится в сообщении.

Отвечая на вопрос о шансах проведения матча в будущем, в ассоциации отметили, что пока график игр следующих окон ФИФА не составлен.

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Ранее игрок сборной Мексики Луис Чавес расторг договор с "Пачукой" ради перехода в Россию. Он решил перейти в московское "Динамо".

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ТАСС / EPA / ADAM VAUGHAN

Светлана Оперук
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