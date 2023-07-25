Научное судно "Михаил Сомов" село на мель у Земли Франца-Иосифа

Научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов" село на мель в Баренцевом море у архипелага Земля Франца-Иосифа. На борту находится 91 человек. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Архангельской области.

"Поступило сообщение о том, что в Баренцевом море между островами Комсомольские и Землёй Вильчека село на мель экспедиционное судно "Михаил Сомов". Угрозы затопления нет, разлива топлива нет", — цитирует ТАСС сообщение ведомства.