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25 июля, 12:34

Научное судно "Михаил Сомов" село на мель у Земли Франца-Иосифа

Научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов" село на мель в Баренцевом море у архипелага Земля Франца-Иосифа. На борту находится 91 человек. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Архангельской области.

"Поступило сообщение о том, что в Баренцевом море между островами Комсомольские и Землёй Вильчека село на мель экспедиционное судно "Михаил Сомов". Угрозы затопления нет, разлива топлива нет", — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Появилось видео с теплохода, который 13 часов стоит на мели на Волге

Появилось видео с теплохода, который 13 часов стоит на мели на Волге

А два дня назад стало известно, что в Нижегородской области на Волге сел на мель сухогруз "Инженер Шуткова" с щебнем.

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ТАСС / Сергей Яковлев

Александра Вишнякова
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