Под Владимиром юный фанат Данилы Багрова смастерил самодельный "пугач" и чуть не лишился руки
В Киржаче школьник собрал самодельный пистолет, который взорвался у него в руках
Под Владимиром 13-летний поклонник Данилы Багрова вдохновился кумиром и собрал самодельный пистолет, в точности как у главного героя "Брата-2". Но воспользоваться им не успел — самопал взорвался у него в руке.
Всё произошло в городе Киржаче во Владимирской области. Как пишет телеграм-канал SHOT, школьник посмотрел легендарный фильм Алексея Балабанова и остался под впечатлением от сцены, где Багров делает самодельное ружьё. Вооружившись необходимым, парень собрал аналогичную пушку и отправился во двор. Но во время демонстрации перед друзьями "пугач" взорвался в руке, оставив мальчика с открытыми переломами двух пальцев. Ребёнка экстренно доставили в Москву, где врачи теперь пытаются сохранить ему фаланги.
Ранее Лайф рассказывал, что в московском парке аттракционов "Остров мечты" ребёнку прищемили половой орган. Это произошло после того, как сотрудник неудачно надел крепления при посадке на американские горки. В итоге мальчику потребовалась помощь медиков.
"Брат-2" режиссёр Алексей Балабанов, сценарист Алексей Балабанов / Kinopoisk.ru