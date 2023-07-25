Под Владимиром юный фанат Данилы Багрова смастерил самодельный "пугач" и чуть не лишился руки

Под Владимиром 13-летний поклонник Данилы Багрова вдохновился кумиром и собрал самодельный пистолет, в точности как у главного героя "Брата-2". Но воспользоваться им не успел — самопал взорвался у него в руке.

Всё произошло в городе Киржаче во Владимирской области. Как пишет телеграм-канал SHOT, школьник посмотрел легендарный фильм Алексея Балабанова и остался под впечатлением от сцены, где Багров делает самодельное ружьё. Вооружившись необходимым, парень собрал аналогичную пушку и отправился во двор. Но во время демонстрации перед друзьями "пугач" взорвался в руке, оставив мальчика с открытыми переломами двух пальцев. Ребёнка экстренно доставили в Москву, где врачи теперь пытаются сохранить ему фаланги.