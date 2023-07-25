Китаец докричался на концерте до разрыва лёгкого

В Китае мужчина настолько сильно кричал песни любимой группы на концерте, что у него порвалось лёгкое. Об этом пишет Oddity Central.

Уточняется, что пострадавшему молодому человеку 19 лет. Он был на концерте любимой группы и громко кричал песни во время выступления. В какой-то момент он почувствовал, что задыхается, и потерял сознание.

Молодого человека экстренно госпитализировали. Выяснилось, что из-за крика у него произошёл разрыв альвеолярного отростка в одном лёгком. В результате в плевральной полости между лёгким и грудной стенкой произошло аномальное скопление воздуха — пневмоторакс.

Медики стравили лишний воздух в лёгком пациента и снизили давление в нём. Через некоторое время молодому человеку стало лучше. Его уже выписали из клиники.