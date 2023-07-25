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25 июля, 13:55

Китаец докричался на концерте до разрыва лёгкого

В Китае у молодого человека порвалось лёгкое из-за громкого крика на концерте

В Китае мужчина настолько сильно кричал песни любимой группы на концерте, что у него порвалось лёгкое. Об этом пишет Oddity Central.

Уточняется, что пострадавшему молодому человеку 19 лет. Он был на концерте любимой группы и громко кричал песни во время выступления. В какой-то момент он почувствовал, что задыхается, и потерял сознание.

Молодого человека экстренно госпитализировали. Выяснилось, что из-за крика у него произошёл разрыв альвеолярного отростка в одном лёгком. В результате в плевральной полости между лёгким и грудной стенкой произошло аномальное скопление воздуха — пневмоторакс.

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Медики стравили лишний воздух в лёгком пациента и снизили давление в нём. Через некоторое время молодому человеку стало лучше. Его уже выписали из клиники.

Ранее Лайф рассказывал о том, что житель Московской области порвал яичко во время тренировки в спортзале. Врачи помогли ему и сохранили репродуктивную функцию.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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