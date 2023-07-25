ВС РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников под Черкассами

Российские войска поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Вязовок Черкасской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ходе брифинга представитель военного ведомства также уточнил, что в районе населённого пункта Чуднов Житомирской области были уничтожены склады боеприпасов и поставленного на Украину западного вооружения и военной техники.

Также, по словам Конашенкова, поражены пункты управления 42-й, 63-й механизированных бригад и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населённых пунктов Первомайское и Торское ДНР.