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25 июля, 14:28

ВС РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников под Черкассами

Российские войска поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Вязовок Черкасской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ходе брифинга представитель военного ведомства также уточнил, что в районе населённого пункта Чуднов Житомирской области были уничтожены склады боеприпасов и поставленного на Украину западного вооружения и военной техники.

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Также, по словам Конашенкова, поражены пункты управления 42-й, 63-й механизированных бригад и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населённых пунктов Первомайское и Торское ДНР.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили порядка 30% оружия и техники, поставленных Западом на Украину перед началом контрнаступления. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Иван Косицын
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