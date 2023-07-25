Маркетинговая ловушка: Кинолог рассказал, что может заставить вас купить собаку "дизайнерской" породы
Кинолог Голубев призвал при выборе собаки не опираться лишь на красивое фото
При выборе собаки не следует опираться только на красивое фото животного или привлекательные слова типа "дизайнерская порода". На деле это всего лишь маркетинговая ловушка, которая имеет цель заставить вас расстаться с деньгами. Об этом заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
"Существует термин "дизайнерские породы". Если убрать современное и привлекательное для многих название, то окажется, что на самом деле имеются в виду метисы. То есть такие собаки появляются путём скрещивания двух пород. Щенки внешне могут выглядеть весьма привлекательно, но здесь много подводных камней", — отметил он в беседе с РИАМО.
К "дизайнерским" породам относят мальтипу, лабрадудль, кокапу и вестипу. По сути, такие собаки являются беспородными. Чтобы убедить в обратном, покупателей уверяют, что такого больше нигде не найти.
Голубев отметил, что, так как такие породы не регламентируются кинологическими организациями, для них нет стандартов, связанных с племенной деятельностью. При этом узнать заранее, каким вырастет модный питомец, невозможно — вопрос не только в размерах и окрасах, но и в хронических заболеваниях. Эксперт предупредил, что скрещивание двух или более пород не всегда идёт по плану, а потомство может не получить качеств, ради которых всё это затевалось. При выборе щенка не стоит гнаться за модой. Необходимо внимательно изучить породу, а также пообщаться с заводчиками и владельцами и уже потом принимать решение.
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