Россиянам объяснили, как увеличить "словарный запас" собаки

Собаки способны воспринимать речь человека как вполне осмысленный набор слов и запоминают до сотни команд. О том, как пополнить "лексикон" питомцев, в беседе с РИА "Новости" рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

"Есть, конечно, и те питомцы, которые отличаются особой сообразительностью и могут запомнить большее количество. Конечно, абстрактные значения слов для них недоступны, но они вполне различают призывы к действию и названия предметов", — объяснил эксперт.

По его словам, кличка собаки для неё тоже звучит как команда — призыв обратить внимание. Животное запоминает и названия конкретных объектов, поэтому выполняет команду "место", отправляясь туда, где обычно отдыхает.

Те собаки, которые долго живут с хозяином, начинают считывать невербальные сигналы и понимают его через позы или мимику. Но сначала, как предупредил кинолог, лучше внятно показывать любимцу, чего от него ждут, потому что состояние непонимания вызывает у него стресс. Слова-команды следует использовать в повседневной жизни, чтобы они стали обыденностью, а в случае правильного выполнения действия нужно поощрять четырёхлапого лакомством и поглаживанием.

В заключение Голубев посоветовал быть предсказуемыми в отношениях с животными, следить за собственным состоянием и помнить, что собака перенимает настроение хозяина.