Путин поручил сохранить ценовую стабильность
Президент Владимир Путин оценил инфляцию в России как умеренную, однако не исключил рисков для её ускорения. Речь об этом зашла на совещании главы государства с правительством, где обсуждались экономические вопросы.
Российский лидер также обратил внимание участников рабочей встречи на необходимость расширения производства товаров и услуг, "расшивки так называемых узких мест в логистике, энергетике и реальном секторе".
"Важно сохранить ценовую стабильность нашей экономики, обеспечить баланс спроса и предложения", — подчеркнул Владимир Путин.
Ранее в ходе того же совещания президент России дал поручение правительству своевременно проводить индексацию зарплат бюджетных работников.