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25 июля, 14:48

Путин поручил сохранить ценовую стабильность

Президент Владимир Путин оценил инфляцию в России как умеренную, однако не исключил рисков для её ускорения. Речь об этом зашла на совещании главы государства с правительством, где обсуждались экономические вопросы.

Российский лидер также обратил внимание участников рабочей встречи на необходимость расширения производства товаров и услуг, "расшивки так называемых узких мест в логистике, энергетике и реальном секторе".

Путин заявил, что в России удалось не допустить раскачки цен

Путин заявил, что в России удалось не допустить раскачки цен

"Важно сохранить ценовую стабильность нашей экономики, обеспечить баланс спроса и предложения", подчеркнул Владимир Путин.

Ранее в ходе того же совещания президент России дал поручение правительству своевременно проводить индексацию зарплат бюджетных работников.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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