Путин: Российские компании работают устойчиво и успешно преодолевают трудности

Президент РФ Владимир Путин заявил, что отечественные компании и предприятия в целом работают уверенно и устойчиво. Об этом глава государства рассказал на совещании с правительством по экономическим вопросам.

Также российский лидер добавил, что компании успешно преодолевают возникающие трудности. Более того, продолжил Путин, согласно статистике, удалось не только гарантировать стабильность реального сектора, сферы финансов, услуг, но и добиться заметного продвижения по ключевым направлениям развития.