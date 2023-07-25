Россиянам могут запретить регистрироваться на сайтах через иностранный е-mail

В Госдуме поддержали во втором чтении поправку о запрете регистрации на российских сайтах через иностранную электронную почту.

Законопроект доступен в электронной базе нижней палаты. Согласно ему, в РФ пользователи смогут зарегистрироваться на отечественных сайтах только по российскому номеру телефона, через российскую электронную почту, портал "Госуслуги", Единую биометрическую систему или через другую инфосистему, которой владеет гражданин России или российская компания.

Законопроект подготовил депутат от "Единой России" Антон Горелкин. Проект предусматривает изменения в законах "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О связи". Если документ примут, то изменения вступят в силу с 1 декабря 2023 года.