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25 июля, 15:21

На окраине Москвы появилась "адская" лавочка с подземным огнём

В Москве во дворе жилого дома под уличной лавочкой вспыхнул кабель

В Москве во дворе жилого дома под одноместной лавочкой из земли начало бить пламя. Видеозаписи с моментом ЧП появились в Сети.

В Москве под одноместной лавочкой произошло возгорание. Видео © Telegram / Новости Москвы

Как сообщает SHOT, случилось это 21 июля у столичного ЖК "Мир Митино". По предварительным данным, при установке уличного стула повредили подземный кабель. Судя по всему, из-за попавшей влаги случилось замыкание, которое привело к возгоранию.

После случившегося скамейку огородили. К счастью, никто не пострадал.

Электроподстанцию в Сочи охватил мощный пожар

Электроподстанцию в Сочи охватил мощный пожар

Ранее сообщалось, что воздушный шар с людьми столкнулся с линией электропередачи в Липецкой области и загорелся. Как сообщили в региональной администрации, в корзине аэростата находилось пять человек. Все они были спасены.

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Telegram / Новости Москвы

Иван Косицын
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