На окраине Москвы появилась "адская" лавочка с подземным огнём

В Москве во дворе жилого дома под одноместной лавочкой из земли начало бить пламя. Видеозаписи с моментом ЧП появились в Сети.

В Москве под одноместной лавочкой произошло возгорание. Видео © Telegram / Новости Москвы

Как сообщает SHOT, случилось это 21 июля у столичного ЖК "Мир Митино". По предварительным данным, при установке уличного стула повредили подземный кабель. Судя по всему, из-за попавшей влаги случилось замыкание, которое привело к возгоранию.

После случившегося скамейку огородили. К счастью, никто не пострадал.