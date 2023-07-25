На окраине Москвы появилась "адская" лавочка с подземным огнём
В Москве во дворе жилого дома под уличной лавочкой вспыхнул кабель
В Москве во дворе жилого дома под одноместной лавочкой из земли начало бить пламя. Видеозаписи с моментом ЧП появились в Сети.
В Москве под одноместной лавочкой произошло возгорание. Видео © Telegram / Новости Москвы
Как сообщает SHOT, случилось это 21 июля у столичного ЖК "Мир Митино". По предварительным данным, при установке уличного стула повредили подземный кабель. Судя по всему, из-за попавшей влаги случилось замыкание, которое привело к возгоранию.
После случившегося скамейку огородили. К счастью, никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что воздушный шар с людьми столкнулся с линией электропередачи в Липецкой области и загорелся. Как сообщили в региональной администрации, в корзине аэростата находилось пять человек. Все они были спасены.
Telegram / Новости Москвы