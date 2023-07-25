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25 июля, 16:21

"Безрассудный поступок": Травматолог рассказал, как не проститься с жизнью после ныряния

Травматолог Аникин призвал не употреблять алкоголь перед купанием

Перед купанием, а особенно нырянием, не стоит употреблять алкоголь. Опьянение повышает риск распрощаться с жизнью. Об этом заявил травматолог-ортопед отделения патологии позвоночника Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна Минздрава РФ Кирилл Аникин.

"Один из самых безрассудных поступков, который можно совершить около водоёма, — это прыгнуть в воду вниз головой. Ныряя таким образом, человек может удариться, потерять сознание, захлебнуться, получить черепно-мозговую или осложнённую позвоночно-спинномозговую травму (ПСМТ) шейного отдела позвоночника. Последняя — "травма ныряльщика" — в большинстве случаев приводит к инвалидизации", — сказал врач.

Он добавил, что "травму ныряльщика", как правило, получают мужчины в возрасте 17–35 лет, которые перед погружением в воду изрядно выпили. В таком состоянии человеку море по колено, поэтому инстинкт самосохранения автоматически выключается.

Позвоночно-спинномозговая травма, по словам Аникина, сопровождается утратой почти всех функций организма. Поэтому человек с ПСМТ в течение какого-то времени нуждается в уходе. Врач обратил внимание на то, что при нырянии спинной мозг получает настолько сильное повреждение, что может не восстановиться.

Травматолог в интервью aif.ru подчеркнул: даже если есть проверенное место и вы ныряли там вниз головой много раз, это не значит, что надо и дальше продолжать рисковать. После ПСМТ жизнь вряд ли будет прежней — человеку придётся постоянно ходить по врачам и не факт, что он сможет делать это самостоятельно. "Травма ныряльщика" может стать смертельной. При несвоевременно выполненной операции летальность возрастает многократно.

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Ранее Лайф писал о том, почему в воду лучше резко не нырять, особенно если вам за 40. Пояснения на этот счёт тоже дал врач.

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Freepik

Никита Осипов
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